Parigi 2024, scherma: Errigo e Favaretto fuori ai quarti nel fioretto femminile, Volpi in semifinale

Esce di scena Arianna Errigo nel fioretto femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La portabandiera azzurra cede nei quarti di finale alla statunitense Lauren Scruggs con il punteggio di 15-14. Lo stesso score tocca a Martina Favaretto, che viene eliminata sempre ai quarti dalla canadese Eleanor Harvey. L’Italia sarà comunque in semifinale grazie ad Alice Volpi, che sconfigge la tedesca Anne Sauer e vola al penultimo atto, dove sfiderà la statunitense Lee Kiefer.

“La delusione è fortissima, non era la gara che speravo di fare, ho iniziato malissimo, ho sempre rincorso e non sono stata lucida nei momenti decisivi – le parole di Errigo a Sky Sport dopo l’eliminazione -. Sicuramente ho consumato tante energie, la cerimonia d’apertura è stata molto bagnata, lunga, ma è stata bellissima e la farei altre 100mila volte, perchè arrivare qui, da portabandiera, con la mia famiglia e da mamma, è comunque un dono. Non so neanche io cosa pretendere da me stessa, mi commuovo, ma non sono triste, non voglio esserlo, ho 36 anni, ho una famiglia bellissima e sono ancora competitiva. Prima di questa gara mi sono detta che sono Arianna con e senza medaglia“.

La giornata era iniziata con un primo turno tutto sommato agevole per le tre azzurre che si presentavano tra le maggiori contendenti al podio. Alice Volpi, dopo essere partita sotto 0-2, ha ingranato con il passare dei minuti e senza troppi patemi si è sbarazzata della polacca Lyczbinska per 15-11. Qualche difficoltà in più per Arianna Errigo, che a tratti ha sofferto la polacca Catantan, chiudendo 15-12 con la filippina che ha subito una stoccata di penalità nell’ultimo assalto dell’incontro. Tutto abbastanza facile per Martina Favaretto: la n°4 ha dominato l’egiziana Hossny dall’inizio alla fine, imponendosi per 10-5. Anche gli ottavi hanno sorriso alle azzurre: Favaretto ha superato la francese Ranvier per 15-9, mentre Errigo e Volpi hanno battuto rispettivamente la francese Lacheray (15-6) e la rumena Calugareanu (15-9).

