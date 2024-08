Parigi 2024, Pietro Arese in finale dei 1.500. Luca Sito avanza nei 400

Un grande Pietro Arese stacca il pass per la finale dei 1.500 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella prima semifinale – vinta senza sorprese dal norvegese Jakob Ingebrigtsen – l’azzurro chiude in sesta posizione con il tempo di 3:33.03. Davanti a lui, oltre al campione olimpico (3:32.38), solamente Josh Kerr (Gbr), Cole Hocker (Usa), Brian Komen (Ken), Stefan Nillessen (Ned). Niente da fare invece per Federico Riva, che dopo il personale di ieri nel ripescaggio non va oltre il nono posto in 3:35.26. Fuori dalla semifinale anche Ossama Meslek che è ottavo nella seconda semifinale con il crono di 3:32.77, che rappresenta il nuovo personale. Non basta, visto che l’ultimo posto utile, il sesto, va al norvegese Narve Gilje Nordas in 3:32.34. Davanti a lui Yared Nuguse (Usa), Hobbs Kessler (Usa), Neil Gourley (Gbr), Niels Laros (Ned), Timothy Cheruiyot (Ken).

Nelle batterie dei 400 uomini sorride Luca Sito che stacca il pass per la semifinale grazie al terzo posto nella terza batteria in 44.99. “Bisognava arrivare tra i primi tre – commenta Sito – altrimenti sarebbe stata una fatica incredibile, ma sono riuscito a recuperare da ieri sera ed è un contesto così bello che mi aiuta. Non vedo l’ora di correre la semifinale, essere qui è un sogno che si avvera”. Con lui anche Norman (Usa), Hall (Usa), Richards (Tto), Kebinatshipi (Bot), Ogazi (Ngr), Holder (Aus), Samukonga (Zam), James (Grn), Hudson-Smith (Gbr), Ndori (Bot), Bailey (Usa), Morales Williams (Can), Dobson (Gbr), Singhapurage (Sri), Doom (Bel), Powell (Jam), Ingvaldsen (Nor). Tutti gli altri, incluso Davide Re (46.74), ai ripescaggi.

Nella finale del salto in alto è un dominio di Ucraina e Australia. In una gara breve a mettersi l’oro al collo è Yaroslava Mahuchikh che fa registrare un percorso netto fino ai 2 metri. Poi, con la certezza della vittoria, tenta senza successo 2.02 e 2.04. Quota 2m anche per l’australiana Nicola Olyslagers, che però macchia la prova con due errori nei primi due tentativi. Bronzo condiviso sempre tra l’ucraina Iryna Gerarshchenko e l’australiana Eleanor Patterson (1.95). Nel martello è dominio del canadese Ethan Katzberg (84.12). Argento per l’ungherese Benze Halasz (79.97), bronzo per l’ucraino Mykhaylo Kokhan (79.39).