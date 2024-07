Parigi 2024, Nicolai-Cottafava i primi del beach volley azzurro in campo: “Emozione fortissima”

Paolo Nicolai – Samuele Cottafava, Adrian Carambula – Alex Ranghieri e Marta Menegatti – Valentina Gottardi. Sono queste le coppie azzurre del beach volley pronte a scendere in campo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sabato 27 luglio alle 23:00 i primi a scendere in campo saranno Nicolai e Cottafava, pronti a vedersela contro la coppia del qatar Cherif-Ahmed. Ottimista il coach del duo azzurro, Simone Di Tommaso: “Come squadra arriviamo a questi Giochi in buona condizione, il nostro percorso è stato soddisfacente e credo che tutti noi siamo pronti a goderci lo spettacolo di questo splendido torneo. Personalmente è un’emozione forte che ho piacere a vivere intensamente. Il sorteggio di certo non è stato molto agevole, ma sono dell’idea che, essendo una cosa che non si può controllare è inutile dedicare tempo ed energia a questo aspetto. Dobbiamo giocare subito forte a prescindere dagli avversari, potrebbe essere uno stimolo in più a far bene; a questo livello è impensabile non dare il massimo con continuità. Dirò ai ragazzi di godersi questa avventura e di mettere in campo tutto il loro valore perché in questi tre anni hanno dimostrato di poter dire la loro”.

Per Paolo Nicolai “prendere parte a un’Olimpiade è sempre emozionate e bellissimo. Viverla poi con una nuova squadra ti fa rivivere e apprezzare quelle piccole cose che magari venivano date per scontate”, ha spiegato. Poi ancora: “Avremo la fortuna di giocare in una tra le location più iconiche delle Olimpiadi e questo rende ancora tutto più speciale. In generale ci aspetterà un torneo di altissimo livello e in particolare il nostro girone vedrà presenti alcune delle migliori formazioni al mondo. Dovremo concentrarci sul nostro gioco ed esprimerci al massimo, questa è l’unica chiave per poter pensare di andare avanti”, ha aggiunto Nicolai, che una medaglia olimpica l’ha già vinta a Rio con l’argento in coppia con Lupo. “La quarta partecipazione olimpica rappresenta un grande orgoglio, essere qui con un compagno nuovo significa essersi confermati al vertice e questo non era per niente scontato. Negli ultimi tre anni siamo stati capaci di essere stabilmente una tra le 10 prime coppie al mondo, ottenendo molti risultati importanti. Giocare in Europa permetterà alla mia famiglia di venire a vedermi ed è qualcosa di unico poter condividere l’emozione di un’Olimpiade con i tuoi cari, questo sarà un ulteriore motivo per cercare di disputare il maggior numero possibile di partite”, ha concluso.

Carico anche Cottafava: “Essere qui a Parigi e vedere quanto è grande questo evento è sicuramente un’emozione fortissima, è un sogno che si avvera, quindi le emozioni sono tante e molto forti. Il nostro girone non è facile, bisognerà subito dare il massimo; ma a mio avviso poco importa. Chiunque partecipa a questo evento è sicuramente tra i migliori atleti al mondo quindi bisognerà lottare partita dopo partita e giocare sempre al massimo cercando di ottenere il miglior risultato possibile. La location è unica nel suo genere, credo sia la prima volta che si giochi in uno scenario così suggestivo; per me poi è tutto nuovo e davvero emozionante; abbiamo tanta voglia di fare bene e di vivere intensamente queste giornate”.