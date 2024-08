Lara Vadlau e Lea Schuller medaglie alle Olimpiadi: “Ci siamo separate, ci vedevamo troppo poco”

Austriaca, campionessa olimpica nella vela mixed con l’Austria. Tedesca, bronzo nel calcio femminile con la Germania. Sono Lara Vadlau e Lea Schuller, medagliate a Parigi 2024 e considerate come una delle più belle storie del panorama sportivo, con il loro amore che ha supera anche i confini nazionali e i pregiudizi. Amore che, però, era finito da tempo: non si sono godute le medaglie da coppia come i nostri Paltrinieri e Fiamingo, ma ognuna per la propria strada, visto che le due atlete si erano separate da mesi, come riporta La Gazzetta dello Sport, senza però dirlo a nessuno prima di aver gareggiato ai Giochi.

A rompere il silenzio per prima è stata Vadlau, che ha parlato a cuore aperto al podcast Breakfast at my place. “Ci vedevamo forse due o tre giorni al mese, quando tornavo a casa lei era fuori. Poi mi ha detto che stava soffrendo così tanto che non ci siamo più viste. Ogni volta che facevo le valigie, per lei era come una separazione. Mi ha fatto capire che non ce la faceva più e che forse era meglio concentrarsi sui nostri rispettivi sport”.

E ancora: “Non mi identifico come omosessuale, mi diverto altrettanto con gli uomini. Per me conta la persona. Per entrambe era importante rappresentare i nostri Paesi e che la nostra vita privata non venisse raccontata. È un peccato incredibile, perché per tutti eravamo una coppia da favola e ne andavamo entrambe orgogliose”.