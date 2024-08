Italia-Olanda 8-11, Bettini: “Movimento pallanuoto femminile in difficoltà, abbiamo dato tutto”

Il Setterosa si ferma ai quarti di finale ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’Italia perde 11-8 contro i campioni europei dell’Olanda e non riescono a vendicare la sconfitta in semifinale mondiale a Fukuoka 2023. Resta comunque un ottimo torneo quello delle ragazze di Silipo che, dopo la mancata partecipazione a Tokyo 2020, hanno lottato per oltre due quarti per entrare nel gioco delle medaglie. Ecco le parole delle azzurre in zona mista.

Dafne Bettini: “Adesso a caldo fa molto male. Abbiamo dato tutto. L’Olanda è una squadra che quando prende sicurezza mette in difficoltà tutte le squadre. Fino al 4-3 per noi erano molto in difficoltà e si vedeva. Poi sono rientrate e noi abbiamo fatto qualche errore. Siamo un po’ calate fisicamente nell’ultimo quarto e mezzo e ci sono state delle disattenzioni, l’Olanda è stata cinica a sfruttare al massimo le occasioni concesse. Usciamo dall’acqua con la consapevolezza di aver dato tutto. È stata una bellissima partita, grazie anche all’atmosfera e al pubblico. Siamo cresciute molto nel corso del torneo. Siamo partite malissimo con la Francia e siamo andate in crescendo con la vittoria sulla Grecia e la grande prova con la Spagna. Sono alla mia prima Olimpiade e avevo i brividi ad entrare in acqua. Ora onoriamo il torneo e ci giocheremo il quinto posto al massimo delle nostre possibilità. Il settore della pallanuoto femminile è in grande difficoltà. La maschile ha un grande seguito, mentre dal nostro lato mancano certezze”.

Roberta Bianconi: “Abbiamo giocato con il cuore. In queste partite i dettagli fanno la differenza. L’Olanda è stata più cinica e più lucida. Abbiamo dato tutto e sono contenta di questo. L’obiettivo di base è quello di portare in alto il nostro sport. La speranza è quella di invogliare le ragazze a iniziare a giocare a pallanuoto. Nel mio piccolo cerco di entrare in acqua provando a trasmettere alle più giovani la voglia di dare tutto in acqua”.

Valeria Palmieri: “Siamo state poco ciniche nei momenti decisivi e siamo andate in difficoltà in difesa. Contro una squadra così forte gli errori si pagano a caro prezzo. Abbiamo passato una settimana bruttissima dopo la sconfitta con la Francia all’esordio. Siamo riuscite a reagire di carattere e uscire oggi con l’Olanda non toglie il grande torneo che abbiamo fatto. Sono orgogliosa di tutte le ragazze”.