Milano-Cortina 2026, Salvini: “Pista da bob? Si fa dove costa meno ed è più sicura”

“Dove si fa la pista di bob lo decidono i tecnici e gli ingegneri. La pista di bob non è di destra o di sinistra, a me interessa che scendano i bob, e quindi si fa dove costa meno e dove è più sicura. Se si fa in Veneto, in Piemonte o in un’altra realtà lo decidono i tecnici”. Lo ha detto il vicepremier e ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini in merito alla possibilità di realizzare una pista da bob a Cesana, che sia utilizzabile durante le prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

“Il mio lavoro, come per i ponti, è portare avanti un progetto, trovare i finanziamenti ed approvare una norma – ha aggiunto Salvini – Poi dove si fanno i ponti, le gallerie, le fermate dell’Alta velocità e dove scendono con il bob alle Olimpiadi lo decidono fortunatamente i tecnici e non i ministri, altrimenti me la faccio a casa mia, sulla Montagnetta di San Siro che è comoda. Però – ha concluso Salvini – non so se la Montagnetta di San Siro possa ospitare una pista olimpica di bob”.