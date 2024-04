Milano-Cortina 2026, Malagò: “Saranno i Giochi Invernali migliori di sempre”

“I Giochi di Milano-Cortina? Siamo partiti con grande ritardo, c’è stato il Covid, cambi di governo a raffica, tanti interlocutori istituzionali diversi. Stiamo recuperando giorno dopo giorno, come in una maratona. Arriveremo in tempo, probabilmente all’ultimo come nella tradizione italiana, ma saranno le migliori Olimpiadi invernali di sempre”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto a “Che tempo che fa” su Nove. “La pista di bob a Cortina? Abbiamo vinto una candidatura facendo un masterplan che è stato votato e prevedeva la pista, un paese serio deve rispettare la parola data. Le opere non competono al comitato organizzatore, ma a una società dello Stato. Rischio abbandono? Guardando agli investimenti che sta facendo Cortina, non deve avvenire come in passato”, ha aggiunto Malagò. “Nel calcio c’è molta litigiosità, tante personalità che non accettano facilmente di fare un metro indietro, non si riesce a fare sistema – spiega il numero 1 dello sport italiano, soffermando sul momento del calcio -. A breve incontrerò le società di Serie A, c’è un’assemblea di Lega in occasione della finale di Coppa Italia, spero anche il presidente federale. Bisogna trovare una soluzione, anche con il supporto di qualche provvedimento normativo del Governo”.