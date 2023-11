Milano-Cortina 2026, arcivescovo Delpini: “Organizzazione paralimpica forma nobile”

L’arcivescovo di Milano Mario Delpini, in visita alla sede milanese del Coni Lombardia, ha espresso il suo pensiero riguardo alla programmazione delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In particolare, ha rivolto la sua attenzione per la Giornata mondiale delle persone con disabilità in data 3 dicembre, spiegando: “Lo sport coinvolge anche persone con disabilità e può essere motivo di grande gioia svolgere tale attività. La Chiesa si dichiara alleata di questa forma nobile che è l’organizzazione paralimpica che è una testimonianza esaltante di valore sportivo e umano“.