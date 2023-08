Volley Europei maschili 2023, De Giorgi: “Gruppo competitivo, ma senza alcun vantaggio”

Il commissario tecnico della Nazionale maschile di volley, alla vigilia dell’esordio agli Europei 2023 contro il Belgio, ha parlato durante il media meeting odierno: “Sarà un momento importante per il nostro movimento, ce lo godremo dal punto di vista mediatico e dello spettacolo, poi c’è la parte del gioco che è un’altra cosa. Arriviamo a questo Europeo con i titoli conquistati negli ultimi due anni con la consapevolezza di essere un gruppo competitivo ma senza alcun vantaggio per quanto fatto nel passato, dovremo entrare in campo e guadagnarci tutto”.

Il tecnico ha commentato con piacere anche la visita di Simone Anzani: “Ieri è stato emozionante ricevere la visita di Simone Anzani, a cui siamo molto legati, è il nostro Vice Capitano, dalle grandi capacità tecniche ma anche parte integrante del nostro percorso valoriale. Lo consideriamo uno di noi, ci ha detto delle belle parole per l’inizio di questo Europeo e ci auguriamo possa risolvere brillantemente tutti questi problemi. Noi cerchiamo di alimentare il modo di stare in squadra, pensando al lavoro ma anche ai valori. Noi Italia rappresenta una filosofia del modo di stare in questa nazionale”.

“Nel nostro percorso ci sono anche le opportunità per chi lo merita, ci sarà Bovolenta, ultimo innesto, alla sua prima esperienza ma anche Rinaldi e Sanguinetti. Sono ragazzi che hanno talento, fisico ma anche la testa giusta per far parte di questo percorso. La pallavolo è uno sport preciso, chi gioca meglio vince. Sarà un percorso lungo, nel quale sarà importante l’atteggiamento che avremo in ogni partita. Bisogna stare focalizzati sull’obiettivo, dovremo farlo da subito col Belgio. Sarà importante farlo con la consapevolezza che ci siamo preparati per raggiungere questi obiettivi”, ha concluso De Giorgi.