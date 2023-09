Italvolley, De Giorgi: “In finale ci sarà grande equilibrio, vogliamo rendere orgogliosi gli italiani”

Il commissario tecnico della Nazionale maschile di volley, Ferdinando De Giorgi, alla vigilia della finale degli Europei 2023 contro la Polonia, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Rai Radio 2 al programma ‘Non è un Paese per giovani’: “Sarà una finale molto bella, tosta per tutte e due le squadre, entrambe hanno valori tecnici e caratteriali, ci sarà un grande equilibrio. I ragazzi sono molto uniti, si vogliono veramente bene. Vogliamo dimostrare che ci sono dei giovani che hanno talento, valori, facce belle, ci sono un sacco di emozioni che riceviamo e riusciamo a trasmettere. Cercheremo di essere noi stessi e di esprimere il valore che sentiamo quando indossiamo la maglia della Nazionale. Vogliamo rendere orgogliosi tutti gli italiani che ci vedono“.

Ad assistere alla finale ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e De Giorgi spera di poter essere ricevuto nuovamente al Quirinale insieme alla squadra: “Negli ultimi anni siamo stati spesso al Quirinale, che ci ha invitato con grande affetto e competenza. E’ un grande onore poter avere il Presidente domani a vedere la nostra partita”.

“Cosa dico durante i time out? Bisogna avere una grande lucidità, spingere soprattutto sull’approccio mentale. Io ci tengo ad essere essere me stesso, quando fai l’allenatore devi portare dentro la tua personalità, le tue idee. Sto facendo un percorso da vent’anni, mi interessa non solo l’aspetto tecnico, ma anche quello personale, legato alla crescita valoriale del gruppo”, ha concluso il ct azzurro.