Pagelle GP San Marino 2024: Marc Marquez si prende anche Misano. Bene Bagnaia, disastro Martin

La pagelle con i voti della gara del GP di San Marino 2024, tredicesimo appuntamento della stagione. Marc Marquez evidentemente c’ha preso gusto e dopo il fine settimana perfette ad Aragon decide di concedere il bis anche in quel di Misano. Eppure il suo week-end non era partito alla grande, con una nona posizione in qualifica e un realistico obiettivo di arrivare in top-5. Invece arriva una leggera pioggia a scombussolare un po’ le carte in tavola e l’otto volte campoione del mondo la sfrutta alla grande per arrivare lì davanti a tutti e controllare la prima posizione fino al traguardo. Pomeriggio molto positivo anche per Pecco Bagnaia, secondo e in grado di recuperare 19 punti in classifica a uno Jorge Martin che rischia di ricordarsi a lungo il disastro combinato quest’oggi.

Marc Marquez: Voto 9 – Lo spagnolo è davvero tornato. Seconda vittoria consecutiva per il pilota del Team Gresini, che è partito in nona posizione ma ha finito per dominare la seconda parte di gara sul circuito di Misano. Si dimostra ancora un fenomeno quando inizia a piovere e in un paio di giri riprende tutti e va in testa alla corsa. Poi, anche quando torna l’asciutto, il ritmo è impressionante e la vittoria non gli sfugge.

Pecco Bagnaia: Voto 7.5 – Bravo nella prima parte di gara a uscire indenne dalla bagarre con Martin, poi lo spagnolo s ritra fuori da solo dalla lotta e a Pecco che non resta che gestire la seconda fase di gara. Per una decina di gira prova a restare in scia a Marquez, poi i tempi dello spagnolo continuano a scendere ed è giusto non rischiare in questa lotta Mondiale. Si prende 20 punti e torna a -7 da Martin.

Enea Bastianini: Voto 7 – Il secondo pilota della Ducati si conferma ampiamente tra i migliori del lotto anche in questa gara sanmrarinese. Ottimo ritmo che lo porta anche ad avvicinarsi a Bagnaia e Marquez a un certo punto della gara. Poi un errore gli fa perdere tanto terreno e negli ultimi giri decide di gestire un podio conquistato meritatamente.

Marco Bezzecchi: Voto 6.5 – Come ieri, partenza disastrosa che lo fa scivolare dalla terza fino alla nona posizione. Poi, però, è autore di una bella rimonta, a tratti anche molto coraggiosa. Il punto esclamativo arriva nel finale con il sorpasso su Alex Marquez che lo porta in top-5.

Jorge Martin: Voto 3 – Un fine settimana iniziato alla grande con la vittoria nella Sprint e altri tre punti guadagnati su Bagnaia in classifica si trasforma in un incubo. Lo spagnolo con il suo muretto azzarda il cambio moto appena inizia a scendere qualche goccia di pioggia ed è il solo ad attuare tale strategia. La pioggia non si intensifica, dopo un paio di giri si pente della sua scelta ed è costretto a un nuovo stop per tornare alla moto in assetto da asciutto, che nel frattempo non era pronta. Un disastro di proporzioni enormi quando si è in lotta per un Mondiale.