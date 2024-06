MotoGP, Gp Italia 2024. Quartararo non ci sta: “Io penalizzato, ma non capisco i criteri. Altri piloti la pensano come me”

Fabio Quartararo non ci sta e attacca dopo la sprint del Gran Premio d’Italia 2024 al Mugello, in cui il pilota francese della Yamaha è stato penalizzato dopo la caduta che lo ha visto coinvolto con Oliveira. “Io sono stato penalizzato mentre lui, che mi ha ostacolato, non ha avuto nessun provvedimento – spiega Quartararo – Non capisco quali sono i criteri delle penalizzazioni, non sono qui a chiedere penalità per Olivera. Però guidare e non sapere quali sono i parametri è molto complicato.”

Un tema che secondo Quartararo è caro anche ad altri colleghi: “So che altri piloti la pensano come me, ho parlato con gli steward tante volte di questo. Un’opzione potrebbe essere un documento comune per cambiare alcuni criteri? Possibile, io voglio solo capire perchè alcune volte si prende una decisione e altre volte no.”