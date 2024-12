La diretta testuale live di Conegliano-Milano, semifinale del Fivb Mondiale per Club 2024 di volley femminile. Nuova sfida tra le due formazioni italiane, dopo la Supercoppa di fine settembre e la finale di Champions League dello scorso maggio (entrambe vinte dalle venete). Le pantere di Daniele Santarelli, vincitrici della Pool B grazie alle vittorie per 3-0 ottenute contro le brasiliane del Dentil Praia Clube, le vietnamite del Ninh Binh e le giapponesi del Kawasaki, vanno a caccia di un altro successo. Wolosz e compagne vogliono andare a giocarsi un’altra finale, confermando le aspettative della vigilia.

La corazzata veneta, infatti, parte favorita, ma le meneghine di coach Stefano Lavarini non hanno alcuna intenzione di rimanere a guardare e vanno a caccia dell’impresa. Orro e compagne arrivano da due successi (contro le brasiliane del Gerdau Minas e le egiziane dello Zamalek) ed una sconfitta (contro le cinesi del Tianjin) ed ora non vogliono smettere di sognare. Si preannuncia spettacolo in questo derby italiano: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 12.30 italiane di sabato 21 dicembre al Huanglong Sports Center di Hangzhou, in Cina. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano della competizione iridata per club di pallavolo femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

CONEGLIANO – MILANO (inizia alle 12.30)