LIVE – Sci alpino, gigante femminile mercoledì Semmering 2022 (DIRETTA)

La diretta testuale del gigante femminile di Semmering, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Grande esordio dell’Italia nel gigante di ieri sulle nevi austriache, con il terzo posto di Marta Bassino e il quinto di Federica Brignone. Oggi si torna in pista per il secondo appuntamento, e con le azzurre ancora protagoniste. La prima manche è fissata alle ore 10 mentre la seconda alle ore 13. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

VINCE SHIFFRIN DAVANTI A GUT-BEHRAMI E UNA SUPER MARTA BASSINO. QUARTA BRIGNONE.

13.58 – Gut-Behrami seconda. Purtroppo niente podio per Brignone.

13.57 – Sarà Lara Gut-Behrami a contendere la vittoria a Shiffrin.

13.56 – Shiffrin non perdona! La campionessa americana non sbaglia ed è prima per 47 centesimi.

13.54 – Marta si garantisce il podio. Finale di gara pazzesco!

13.54 – INCREDIBILE! BASSINO DAVANTI PER SOLI 3 CENTESIMI!

13.53 – Ora è il momento di Marta Bassino.

13.52 – BRIGNONE PRIMA! FEDERICA AL COMANDO CON 35 CENTESIMI!

13.51 – Tocca ora alle due italiane: si parte con Federica Brignone.

13.49 – Harakiri Hector: sbaglia sul dosso proprio nel finale e getta alle ortiche un ottimo piazzamento. Ultima piazza per lei visto il tempo perso.

13.46 – Truppe è la prima di tutta la manche a uscire. L’austriaca scivola ed è out.

13.44 – Vlhova ancora lontana dalla sua miglior forma. La slovacca è terza a 53 centesimi.

13.42 – Gasienica-Daniel sfiora la vetta, ma è seconda per soli 7 centesimi.

13.40 – Quinta la norvegese Tviberg, a 1’37”.

13.38 – Secondo posto per Haaser, a 65 centesimi da Grenier.

13.37 – Entriamo nelle prime dieci!

13.36 – Worley chiude terza, dietro anche a Moltzan per due centesimi.

13.34 – Pazzesca Grenier! Miglior tempo di manche per la canadese, che si porta in vetta con un margine di un secondo e 8 centesimi.

13.32 – Quarto posto per la slovena Bucik a 46 centesimi.

13.31 – Holtmann terza a circa quattro decimi. Ben dieci le posizioni guadagnate da Moltzan.

13.29 – Neppure Mowinckel riesce a scalzare Moltzan, nonostante una buona gara che le vale il secondo posto.

13.26 – Non male Holdener, seconda alle spalle di Moltzan per 56 centesimi.

13.24 – Terza piazza provvisoria per la francese Frasse Sombet a 78 centesimi.

13.22 – Indietro l’elvetica Wild, ottava. Siamo quasi al giro di boa, con 17 atlete che devono ancora scendere.

13.20 – Saldamente al comando Moltzan. Liensberger chiude quarta, precedendo Colturi e Brunner per un solo centesimo.

13.19 – Settimo posto con 1’75” di ritardo per l’azzurra.

13.18 – Tra poco tocca alla prima italiana: Asja Zenere.

13.17 – Indietro la norvegese Stjernesund, solo settima.

13.15 – L’austriaca Brunner ottiene lo stesso tempo di Colturi ed è quarta.

13.13 – Ellenberger conclude in seconda posizione a 64 centesimi.

13.12 – Quarto posto per la beniamina di casa Gritsch a 1’47”.

13.10 – Gran manche di Paula Moltzan, prima per 99 centesimi.

13.08 – Kappaurer si porta al comando per 26 centesimi.

13.06 – Continua a guadagnare posizioni Colturi. Oltre un secondo di svantaggio per Suter.

13.05 – Anche Rast perde molto nel finale e chiude alle spalle della connazionale Gisin.

13.03 – Non benissimo Michelle Gisin, che accusa 56 centesimi da Colturi.

13.01 – 1:04.11 il tempo di manche per Lara Colturi per un crono complessivo di 2:06.69

13.00 – Amici di Sportface, bentornati alla diretta testuale del gigante femminile di Semmering. Al via la seconda manche!

11:24 – Si chiude qui la prima manche, appuntamento alle 13:00 con la seconda.

11:24 – Laura Pirovano chiude in top-40., mentre Belfrond in precedenza aveva chiuso 50esima.

11:14 – Platino 43esima a +4.48.

11:06 – Melesi 29esima, alle spalle di Gisin.

11:04 – Asja Zenere, partita con il pettorale numero 39, si piazza in ventesima posizione provvisoria. Per quanto riguarda le Azzurre, a breve scenderà Roberta Melesi, poi rimangono Elisa Platino, Annette Belfrond e Laura Pirovano.

10:42 – Gara molto aggressiva ma piena di errori per Alice Robinson, che alla fine si pianta e non arriva al traguardo. Si tratta quindi della prima sciatrice che non è riuscita ad arrivare alla fine (diverso il discorso per Ramona Siebenhofer, che è passata sotto l’ultima porta dopo aver perso il controllo alla penultima).

10:33 – Bella gara dell’austriaca Ricarda Haaser, che con il pettorale numero 19 chiude nona a +1.84.

10:24 – La francese Frasse Sombet parte bene ma poi compie un errore nel secondo parziale, praticamente sbattendo contro una porta, perdendo diverso tempo: chiude con l’undicesimo tempo.

10:20 – Michelle Gisin per ora ha il peggior tempo, perdendo ben due secondi al secondo intertempo.

10:13 – Dopo le prime sette, c’è da sottolineare la brutta prestazione di Petra Vlhova, sicuramente la grande delusa di questa prima parte di gara: 1:00.65 e +1.42 dalla vetta.

10:11 – Mikaela Shiffrin chiude a 22 centesimi da But-Behrami, pagando nel secondo e quarto settore.

10:10 – Federica Brignone firma un tempo in fotocopia con Sara Hector, piazzandosi quindi in terza posizione a pari merito con la svedese.

10:06 – Prestazione da urlo di Lara Gut-Behrami, che guadagna in tutti i settori e chiude sotto il minuto (59.23).

10:04 – Bella prestazione dell’Azzurra, che nel secondo intertempo guadagna addirittura mezzo secondo su Hector, chiudendo con due decimi di vantaggio (1:00.04).

10:03 – La campionessa olimpia Sara Hector abbassa già il tempo di quasi un secondo. Ora Marta Bassino.

10:02 – La prima a scendere è la francese Tessa Worley, in 1:01.13.

09:55 – Gentili lettori di Sportface, Buongiorno e benvenuto alla diretta testuale della prima manche, al via tra pochi minuti.