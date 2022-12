Sci alpino, gigante femminile Semmering 2022: vince Shiffrin davanti a Gut-Behrami e Bassino. Quarta Brignone

Mikaela Shiffrin vince il gigante femminile di Semmering, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. La campionessa americana s’impone con il tempo di 2:03.51 e si conferma leader indiscussa della classifica generale. Secondo posto per Lara Gut-Behrami, che non riesce a bissare il miglior tempo ottenuto nella prima manche ma conquista comunque un buon risultato. Completa il podio Marta Bassino, che precede di soli 3 centesimi Federica Brignone, quarta. Dopo il grande esordio dell’Italia nel gigante di ieri sulle nevi austriache, le azzurre si confermano protagoniste anche nel secondo appuntamento. Per Marta arriva infatti un altro podio, mentre Federica migliora il risultato di 24 ore prima, ma non riesce a chiudere tra le prime tre, anche con un pizzico di amarezza per via dei centesimi persi in maniera anche un po’ ingenua nel tratto finale. 24^ Asja Zenere. Di seguito risultati e classifica finale.

RISULTATI E CLASSIFICA FINALE (Top 10)

Shiffrin (USA) 2:03.51 Gut-Behrami (SUI) +0.10 Bassino (ITA) +0.47 Brignone (ITA) +0.50 Grenier (CAN) +0.85 Gasienica-Daniel (POL) +0.92 Vlhova (SVK) +1.38 Haaser (AUT) +1.50 Moltzan (USA) +1.93 Worley (FRA) +1.95

24. Zenere (ITA) +3.68