Gigante femminile Semmering 2022, risultati e classifica prima manche: comanda Gut-Behrami, bene Bassino e Brignone

I risultati e la classifica della prima manche della prova di gigante femminile di Semmering, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Quasi una prova sprint, su un tracciato molto breve che vede Lara Gut-Behrami chiudere davanti a tutti in 59.23, precedendo di 22 centesimi Mikaela Shiffrin grazie soprattutto agli intertempi nel secondo e quarto parziale. A completare il podio è Marta Bassino, che paga 81 centesimi, mentre quarta, a pari merito con Sara Hector, Federica Brignone, in 1:00.24. Tra le grandi deluse c’è sicuramente Petra Vlhova, che nella pista disegnata dal proprio allenatore chiude settima ma soprattutto con un distacco molto ampio, di +1.42. Alle 13:00 l’appuntamento con la seconda manche.

“È ancora tutto aperto. Manche particolare su una pista molto dritta, con pochissime curve. Ora vediamo come tracceranno la seconda, l’idea è quella di attaccare e vedere cosa si riesce a fare”, ha commentato Bassino ai microfoni di Rai Sport.

RISULTATI e CLASSIFICA PRIMA MANCHE GIGANTE FEMMINILE SEMMERING (top-10)

1. Lara Gut-Behrami (SUI) 59.23

2. Mikaela Shiffrin (USA) +0.22

3. Marta Bassino (ITA) +0.81

4. Federica Brignone (ITA) +1.01

4. Sara Hector (SWE) +1.01

6. Katharina Truppe (AUT) +1.39

7. Petra Vlhova (SVK) +1.42

8. Maryna Gasienica-Daniel (POL) +1.60

9. Maria Therese Tviberg (NOR) +1.78

10. Riccarda Haaser (AUT) +1.84

20. Asja Zenere (ITA) +2.73

32. Roberta Melesi (ITA) +3.48

40. Laura Pirovano (ITA) +4.10

48. Elisa Platino (ITA) +4.48

50. Annette Belfrond (ITA) +4.62