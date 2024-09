LIVE – Ciclismo, Europei Limburgo 2024 prova in linea maschile: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta live e gli aggiornamenti in tempo reale della prova in linea maschile degli Europei 2024 di ciclismo su strada, che si chiudono oggi in Belgio nella regione del Limburgo. Saranno 222,8 chilometri da Zolder ad Hasselt ad assegnare il titolo continentale. Non mancano i big al via, con l’Italia che punta a chiudere col botto grazie a Jonathan Milan: l’azzurro è in un grande periodo di forma e sarà sicuramente uno dei velocisti più attesi in caso di arrivo allo sprint.

Attenzione agli spauracchi di lusso Mathieu Van der Poel e Mads Pedersen, che probabilmente cercheranno di fare corsa dura per provare a evitare un arrivo a ranghi compatti. Ma anche in caso di volata gli avversari non mancheranno, dal momento che sono attesi al via tra gli altri anche Jasper Philipsen, Tim Merlier e Olav Kooij. Sportface.it vi racconterà la corsa in tempo reale fin dal chilometro zero, con gli aggiornamenti in tempo reale minuto per minuto che non vi faranno perdere niente. Dopo il traguardo spazio a cronaca, risultati, dichiarazioni e tanto altro ancora.

