Pista lunga, mass start Tomaszów Mazowiecki 2023: Giovannini ottiene la seconda vittoria stagionale

Si è aperta nel segno dell’Italia la quarta tappa di Coppa del Mondo 2023/2024 di pista lunga, sul ghiaccio della Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki. Andrea Giovannini ha infatti ottenuto la sua seconda vittoria stagionale, trionfando nella mass start. Insieme al connazionale Daniele Di Stefano, l’atleta delle Fiamme Gialle ha condotto in maniera fantastica la gara, stazionando continuamente nelle posizioni di vertice. L’allungo decisivo è invece arrivato nel giro finale e Giovannini è riuscito a spuntarla nel rettilineo finale, precedendo il sudcoreano Jae-Won Chung e l’olandese Hoolwerf; solo sedicesimo invece Di Stefano. Grazie a questo successo, Giovannini firma la settima vittoria in carriera in una mass start di Coppa del Mondo e si porta al comando della classifica specialità con 200 punti, sette in più del belga Swings.

Per quanto riguarda gli altri azzurri, Francesca Lollobrigida ha concluso al settimo posto i 3000 metri in 4’11″64, prima gara di division A dopo la maternità. Sedicesimo invece David Bosa sui 1000 metri di division A con il tempo di 1’10″35. Personale best sui 500 metri di division B per Serena Pegher con 38″44. Sesto Alessio Trentini nei 1000 metri di division B in 1’10″62 e infine settima piazza per Laura Lorenzato sui 3000 di division B in settima posizione con il tempo di 4’19″51.