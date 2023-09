MotoGP, pagelle GP India 2023: Bezzecchi stellare, Quartararo sorprendente

Bezzecchi vince il Gran Premio d’India. Alle sue spalle Martin e Quartararo, mentre Bagnaia abbandona la gara a pochi giri dal termine, dopo essere caduto.

BEZZECCHI: 10

Bezzecchi vince il Gran Premio d’India, dopo aver corso una gara perfetta. Conquista la leadership del GP durante i primi momenti di gara e poi corre in solitaria fino alla bandiera a scacchi. La perfetta chiusura di un weekend di alti e bassi.

MARTIN: 9.5

Gara maestosa anche per il secondo classificato Jorge Martin, che ha lottato fino alla fine. Arriva al traguardo distrutto a causa delle alte temperature, con i medici che lo soccorrono immediatamente. In pista entra in bagarre con Bagnaia per la seconda piazza, che conquista e difende nel finale da Quartararo.

QUARTARARO: 9

Incredibile sorpresa la vista di Fabio Quartararo sul podio. Dopo una stagione difficile il pilota francese ritrova il giusto feeling con la moto e, favorito anche dalla caduta di Bagnaia, riesce a strappare una terza posizione. Nel finale è protagonista di una grande lotta con Martin, che però difende la seconda piazza egregiamente.

BAGNAIA: 5

Prestazione buona per Bagnaia nella prima parte di gara, ma a pochi giri dalla fine perde il controllo della moto e deve abbandonare il Gran Premio. Errore del campione del mondo in carica, che lascia spazio a Martin per recuperare diversi punti in campionato.