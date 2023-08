Hockey su prato, Europei femminili 2023: Italia battuta nettamente dal Belgio all’esordio

Brutto ko all’esordio agli Europei di hockey su prato per l’Italia femminile, che ha ceduto al Belgio con un netto e pesante 6-0 nel gruppo A. Le azzurre partivano certamente senza i favori del pronostico e in effetti è arrivato puntuale il ko a opera delle Red Panthers, che hanno avuto vita facile già nel primo tempo. Al 17′ con uno schema arriva la rete di Strujik, mentre Raye firma il 2-0 con cui si chiude la prima frazione. Inversione del campo e precipitano le cose in chiave azzurre, con un terzo periodo a reti inviolate che fa da preludio al naufragio della quarta e ultima frazione di tempo, dove arriva la doppietta di Englebert, uno su rigore, e le reti che sugellano il definitivo 6-0 a opera di Puvrez e Vanden Borre.

Non di certo l’esordio dei sogni ai campionati continentali, ma c’era da aspettarselo visto il livello delle nostre avversarie. Girone in salita, ma si possono parzialmente sistemare le cose già domani, quando alle 19.45 c’è la sfida alla Spagna, rivale sicuramente più abbordabile rispetto a oggi, con l’obiettivo di vincere e di giocarsi le chance per le semifinali nell’ultimo impegno del girone.