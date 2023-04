Hockey su ghiaccio, l’Italia chiude al terzo posto nei Mondiali a Suwon

Si chiude con una sconfitta per 1-0 contro la Polonia il Mondiale di Prima Divisione Gruppo B per la Nazionale femminile di hockey su ghiaccio. Le ragazze di coach Fedrizzi avevano abbandonato ogni speranza di promozione poche ore prima del match, quando la Corea del Sud, battendo il Kazakistan, aveva blindato il primo posto. Nella sfida per la seconda piazza, però, le azzurre, pur avendo tirato in porta quasi il triplo delle avversarie, non sono riuscite a battere il portiere polacco Sass, scivolando così in terza piazza e bissando il bronzo ottenuto l’anno scorso. Un bilancio comunque decisamente positivo per Saletta e compagne, che, nonostante il goal all’overtime subito nella prima sfida contro le padrone di casa, che aveva messo in salita l’avventura iridata, sono riuscite a reagire dando dimostrazione di un ottimo hockey.

Per quanto concerne la gara odierna, le squadre ci provano nei primi minuti con dei tiri dalla distanza che non creano grandi grattacapi a Biondi e Sass. La prima occasioni nitida è quella sulla stecca di Niccolai, la cui deviazione da due passi non trova fortuna. In mischia, davanti alla porta, ci prova poi Mattivi, ma il disco non oltrepassa la linea. Sass è in grandissima serata e salva tutto su Stocker e Larger. Le azzurre continuano a spingere anche nel periodo centrale, ma ci si mette anche la sfortuna: giocata straordinaria di Fantin, che salta un’avversaria e, nonostante uno sgambetto, in tuffo colpisce in pieno la traversa. Sass continua a essere un incubo per le italiane, che al 32′ si fanno sorprendere da Pozniewska. La reazione è affidata alla solita Fantin, che da buona posizione trova ancora l’opposizione dell’estremo difensore avversario. Anche nel terzo drittel l’Italia continua a dominare per larghi tratti il match, ma senza trovare la via del goal nonostante le buone occasioni sulle stecche di Heidenberger, Bettarini e Gius. Negli ultimi 50 secondi, le azzurre ci provano anchei n 6 contro 4, ma Sass è invalicabile: finisce 1-0.