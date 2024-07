Il calendario e il programma del The Open Championship 2024 di golf, quarto e ultimo Major della stagione. L’edizione numero 152 del torneo più antico e tra i più prestigiosi si disputa quest’anno sul percorso scozzese del Royal Troon da giovedì 18 a domenica 21 luglio. Saranno 156 i giocatori in campo, che si contenderanno l’iconica Claret Jug e un montepremi monstre che ammonta complessivamente a 17 milioni di dollari.

THE OPEN CHAMPIONSHIP 2024, MONTEPREMI E PRIZE MONEY

In campo ci saranno anche tre italiani, tra cui ovviamente Francesco Molinari che ha vinto il torneo nel 2018 a Carnoustie. Con lui anche Guido Migliozzi e Matteo Manassero, ovvero sia i due azzurri che pochi giorni dopo rappresenteranno l’Italia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Se Molinari sta attraversando un periodo molto difficile e avaro di soddisfazioni, lo stesso non si può dire dei due veneti che quest’anno sono tornati alla vittoria sul DP World Tour guadagnandosi anche la possibilità di disputare l’Open Championship.

I favoriti saranno comunque i primi giocatori del ranking mondiale, a cominciare dal numero uno Scottie Scheffler e da Rory McIlroy, chiamato a riscattare il doloroso secondo posto dello US Open per chiudere un digiuno che a livello Major dura da dieci anni. Grande attesa anche per lo svedese Ludvig Aberg, così come per lo statunitense Bryson DeChambeau e per il padrone di casa Bob McIntyre, che pochi giorni fa ha trionfato nello Scottish Open. Di seguito tutte le informazioni per seguire il torneo al meglio.

Golf, The Open Championship 2024: calendario, orari, programma, diretta tv e streaming

Il The Open Championship 2024 sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Golf (canale 206 di Sky) con una copertura praticamente totale fin dalle prime ore del mattino. Gli appassionati potranno seguire il torneo anche in diretta streaming su Sky Go e Now, mentre Sportface.it vi terrà aggiornati giorno dopo giorno sui risultati e sull’andamento della classifica lungo le quattro giornate di gara.

GLI ITALIANI – Nella giornata di giovedì 18 luglio, Francesco Molinari inizierà il suo giro alle 8:41 italiane con Justin Rose e Jasper Stubbs. Poco dopo ecco Matteo Manassero, in campo dalle 9:14 insieme a Sebastian Soderberg e Shubhankar Sharma. Alle 11:42 sarà la volta di Guido Migliozzi, che avrà come compagni di gioco Sean Crocker e Tommy Morrison. Stessi partner anche per il secondo giro, ma partenze che cambieranno di orario: venerdì 19 luglio Molinari sarà in campo dalle 13:42, Manassero dalle 14:15 e Migliozzi dalle 16:43.