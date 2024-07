Golf, Ryder Cup 2025: Webb Simpson primo vicecapitano del Team Usa

Webb Simpson è il primo vicecapitano scelto da Keegan Bradley per affiancarlo alla guida del Team Usa in occasione della Ryder Cup 2025. La sfida biennale tra Europa e Stati Uniti, dopo lo spettacolo di Roma 2023, si terrà a Bethpage (New York) dal 26 al 28 settembre dell’anno prossimo. Prossimo a compiere 39 anni, Simpson è originario del North Carolina e nel suo palmares vanta soprattuto lo US Open 2012 e un totale di 7 titoli in carriera sul Pga Tour. Da giocatore ha disputato per tre volte la Ryder Cup, giocando le edizioni 2012, 2014 e 2018 vincendo anche tre edizioni della Presidents Cup nel 2011, 2013 e 2019.

“Sono onorato di essere stato scelto da Bradley per un incarico così importante, sono certo che sarà un leader e un capitano straordinario. Non potrei essere più emozionato di così”, queste le parole di Simpson. Elogi anche da parte del capitano a stelle e strisce: “Webb è una persona che ammiro come amico e come collega, ha grande esperienza e sa come si vince. Sarà un membro prezioso del team.”

In casa Europa è stato invece confermato il capitano Luke Donald, dopo il trionfo assoluto di Roma. L’inglese ha già confermato anche l’azzurro Edoardo Molinari come uno dei suoi vicecapitani.