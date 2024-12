E’ iniziato col piede giusto per Andrea Pavan l’Alfred Dunhill Championship, torneo del DP World Tour in programma a Malelane, in Sudafrica. Dopo il primo giro, l’azzurro occupa infatti il quinto posto con lo score di 67 (-5), frutto di sei birdie e un bogey. Al comando c’è il britannico Andy Sullivan con il punteggio di 64 (-8), seguito dal sudafricano Casey Jarvis, dall’inglese Alex Fitzpatrick e dallo svedese Marcus Kinhult, secondi con 65 (-7). Non è partito bene invece l’altro italiano, Francesco Laporta, solo 81° con 73 (+1).