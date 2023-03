Golf, Challenge Tour: l’italiano Scalise è quarto in India

Il Challenge Tour ha fatto tappa in India con la vittoria di Prakash Chouhan che ha ottenuto il primo titolo a 36 anni del circuito di Golf. Notizie liete anche per i nostri italiani che si sono bene posizionati, soprattutto Scalise che è andato ad un passo dal podio. Bene anche Pavan che si è posizionato ottavo e Gagli che invece è sceso dalla top ten, classificandosi undicesimo.

Lorenzo Scalise ha offerto ancora un’ottima prova classificandosi quarto con 272 (68 68 65 71, -16) colpi nel Duncan Taylor Black Bull Challenge, il torneo del Challenge Tour che si è concluso sul percorso del Karnataka Golf Association (par 72), a Bangalore in India, con il successo a sorpresa, ma meritato, dell’indiano Om Prakash Chouhan. Anche gli altri italiani hanno offerto una buona gara, con Pavan che è riuscito ad inserirsi nella top ten, classificandosi ottavo. Fuori dai dieci, seppur con un’ottima prestazione offerta Gagli che si è posizionato undicesimo. Note positive pure per Stefano Mazzoli, 21° con 279 (-9), e per Matteo Manassero, 27° con 280 (-8).In classifica hanno occupato il secondo posto con 270 (-18) l’inglese Ashley Chesters e lo spagnolo Victor Pastor, il quinto con 273 (-15) lo svedese Rikard Karlberg, vincitore di un Open d’Italia (2015), e il sesto con 274 (-14) il gallese Oliver Farr e lo scozzese Craig Howie.