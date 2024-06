Ginnastica ritmica, World Cup a Milano: presentate le finali al Forum dal 21 al 23 giugno

Presentati oggi ufficialmente i programmi delle finali di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, le quali si terranno a Milano al Forum di Assago dal 21 al 23 giugno. A Palazzo Lombardia, sono stati svelati tutti gli orari di gara e, in conferenza stampa, i media hanno potuto chiedere alla vicecampionessa del mondo in carica, Sofia Raffaeli, e alla direttrice federale, Emanuela Maccarani, le loro sensazioni e le loro aspettative sulla manifestazione: “Gareggiare a Milano per le finali di Coppa del Mondo sarà un’emozione unica. Il Palazzetto sarà pieno, non vedo l’ora di scendere in pedana con tutto il calore del pubblico. Il pubblico ti dà una spinta in più, quell’adrenalina che ti serve per scendere in pedana più carica e più forte”, ha dichiarato l’azzurra.

La stella italiana della ritmica ha poi proseguito parlando del suo obiettivo, con un occhio di riguardo ai prossimi impegni, le Olimpiadi di Parigi: “Quando scendiamo in pedana scende il nostro nome, ma c’è tutto un team dietro, l’Italia intera che rappresentiamo. È un onore scendere con lo scudetto dell’Italia sul petto. Per questa stagione è rimasta la coppa del Mondo di settimana prossima, dove spero di riuscire a portare tutto quello che ho fatto in palestra in queste settimane”, ha aggiunto la specialista azzurra. La competizione più importante, che arriva dopo questi tre anni che potevano sembrare lunghissimi ma che sono passati velocissimi. Voglio godermi ogni attimo di queste esperienze”, ha concluso Raffaeli.

Successivamente ha preso parola Emanuela Maccarani, direttrice tecnica delle Farfalle di ginnastica ritmica, spiegando cosa si aspetta dalle sue ragazze: “Gli ultimi Campionati Europei di Budapest hanno confermato una scuola e un lavoro di prestigio. Il mio più grosso orgoglio è il team ranking che ci vede sul secondo gradino del podio. Sofia Raffaeli è vice campionessa europea, una conferma di grande valore. Milena Baldassarri ha chiuso al sesto posto con una gara eccellente. Ancora una volta siamo temibili, la concorrenza è tanta ma quando le nostre ginnaste sono sulla pedana lasciano un marchio. Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri che si sono già tolte tante soddisfazioni in questo triennio, faranno vedere una ginnastica tecnica, la loro forza dovrà tramutarsi in concentrazione. Sono ginnaste di altissimo livello, la competizione è innata in loro. Sono qui per combattere e provarci fino alla fine”.