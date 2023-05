Ginnastica, mercoledì 31 maggio incontro tra le campionesse azzurre e il Ministro Abodi

La Federazione Ginnastica d’Italia incontrerà il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, mercoledì 31 maggio alle ore 12.00, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per celebrare i successi delle squadre nazionali italiane di ginnastica artistica, maschile e femminile, e ritmica nelle recenti manifestazioni continentali, senior e junior, e iridate giovanili. All’evento prenderanno parte Gherardo Tecchi, con l’intero consiglio direttivo federale e la consulta dei presidenti regionali Fgi, e naturalmente anche le ginnaste e i ginnasti medagliati alla 23esima edizione degli Europei di artistica e alla 2ª edizione dei mondiali di categoria dei grandi attrezzi maschili e femminili, tenutesi entrambe ad Antalya, e alla 39ª rassegna europea di ritmica, individuale e a squadre, senior e junior, disputata a Baku in Azerbaijan.