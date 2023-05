Ginnastica artistica, semifinali Final Six Napoli 2023 oggi in tv: orario e diretta streaming

Il programma, con l’orario e la diretta streaming, delle semifinali delle Final Six 2023 di ginnastica artistica in programma a Napoli. Tutto pronto al PalaVesuvio per il primo atto di queste Final Six. Al femminile Ginnastica Civitavecchia, Ginnastica Heaven e Centro Sport Bollate si scontreranno nel Girone A, mentre nel Girone B troveremo Brixia, Artistica ’81 Trieste e Biancoverde Imola. Al maschile, invece, Virtus Pasqualetti, Giovanile Ancona e Gymnastic Romagna Team sono state inserite nel Girone A, mentre Ginnastica Pro Carate, Palestra Ginnastica Ferrara e Dilettantistica EUR Roma nel Girone B. Appuntamento oggi, sabato 27 maggio, a partire dalle ore 16.50.

Diretta tv – La gara verrò trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica.

