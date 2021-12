Freccette, World Darts Championship 2022: montepremi e prize money

by Michele Muzzarelli

Michael Van Gerwen - Foto Sven Mandel CC BY 4.0

Il montepremi e il prize money del World Darts Championship 2022, il Mondiale di freccette anche quest’anno di scena ad Alexandra Palace dove lo spettacolo è garantito. In pedana i migliori 96 giocatori al mondo, con l’obiettivo non solo di giocarsi il titolo di campione ma anche quello di portarsi a casa cifre davvero importanti. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio a quanto ammonta il prize money del torneo.

Complessivamente il torneo metterà in palio ben due milioni e mezzo di sterline, in aumento rispetto alla scorsa edizione. Il vincitore della finalissima in programma il prossimo 3 gennaio si porterà a casa 500mila sterline insieme all’ambito Sir Waddell Trophy, mentre il finalista dovrà “accontentarsi” di 200mila sterline, il doppio di quello che spetterà a chi si fermerà in semifinale. Di seguito il prize money completo di ogni turno.

World Darts Championship 2022, montepremi

Vincitore – £500,000

Finalista – £200,000

Semifinalista – £100,000

Quarti di finale – £50,000

Quarto turno – £35,000

Terzo turno – £25,000

Secondo turno – £15,000

Primo turno – £7,500