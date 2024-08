Formula 1, ufficiale: Kimi Antonelli sarà pilota Mercedes nel Mondiale 2025

Andrea Kimi Antonelli sarà un pilota Mercedes nel Mondiale 2025 di Formula 1. L’annuncio ufficiale è arrivato questa mattina, durante il weekend del Gran Premio d’Italia a Monza. L’incidente del 18enne italiano durante le prove libere non ha certo fatto cambiare idea a Toto Wolff, team principal Mercedes e grande estimatore del talento classe 2006. Sarà quindi Antonelli a sostituire il partente Lewis Hamilton e ad affiancare George Russell a partire dalla prossima stagione.

IL COMUNICATO DI MERCEDES

Un percorso simile quello di Russell e Antonelli, visto che anche quest’ultimo farà il “salto” dalla Formula 2 dopo essere cresciuto nel programma giovani di Mercedes. “La nostra formazione per il 2025 combinerà esperienza, talento, gioventù e pura velocità – afferma Wolff – E’ una coppia perfetta per iniziare il nuovo capitolo della nostra storia, siamo molto impazienti di far vedere cosa potranno portarci Kimi e George sia come piloti singoli ma anche come squadra.”

Arrivano anche le prime parole di Antonelli: “E’ una sensazione incredibile essere annunciato come pilota della stagione 2025 al fianco di George. Arrivare in Formula 1 è un sogno che avevo fin da ragazzino, mi sento pronto per questa opportunità e voglio ringraziare il Team che ha creduto in me durante il mio percorso finora. Grazie per la fiducia che mi dimostrate. Sarò concentrato per fare del mio meglio e portare a casa i migliori risultati possibili per tutta la squadra.” E su Russell come compagno di squadra: “E’ super-veloce, ha vinto già diversi GP e mi ha già aiutato a crescere molto. Non vedo l’ora di poter collaborare con lui anche allo sviluppo della macchina in pista.”

E proprio il britannico spende parole al miele per il giovane italiano: “Kimi ha fatto grandi cose nelle categorie inferiori, la sua promozione è assolutamente meritata – spiega Russell – E’ un talento fantastico, non vedo l’ora di poter utilizzare la mia esperienza per aiutarlo a crescere passo dopo passo nel mondo della Formula 1. Spero di avere per lui un ruolo simile a quello che ha avuto per me Lewis, che è stato un punto di riferimento prima quando ero nelle categorie minori e poi una volta diventati compagni di squadra. Ho fiducia che Kimi possa crescere ancora ed aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi verso la conquista dei titoli mondiali.”