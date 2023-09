F1 GP Singapore 2023, Verstappen graziato: solo due reprimende per gli impeding, partirà 11°

Sospiro di sollievo per Max Verstappen, che partirà undicesimo in occasione del GP di Singapore 2023, quindicesimo appuntamento del Mondiale di F1. L’olandese della Red Bull era infatti in attesa della decisione degli Steward dopo esser finito sotto investigazione, ma alla fine è stata confermata la posizione conquistata in qualifica. Accusato di impeding ai danni di Tsunoda e all’uscita dai box, Verstappen se l’è cavata solo con due reprimende. Non sono state prese ulteriori azioni invece per l’incidente di Sargeant, ergo il due volte campione del mondo scatterà dall’undicesima piazza. Una decisione che lascia un po’ sorpresi visto che, nel corso della stagione, altri piloti (leggasi Charles Leclerc) avevano ricevuto una penalità di tre posizioni per le stesse infrazioni.