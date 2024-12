Era nell’aria, adesso è ufficiale: Isack Hadjar è il nuovo pilota della Racing Bulls e affiancherà Yuki Tsunoda nel Mondiale 2025 di F1. La decisione del team in orbita Red Bull di rimpiazzare Liam Lawson, passato proprio alla scuderia austriaca per sostituire Sergio Perez in qualità di secondo pilota insieme a Max Verstappen, era nell’aria, e il team di base a Faenza l’ha ufficializzata nella mattinata di venerdì. Sarà il diciannovesimo debuttante in F1 a provenire dall’accademia della Red Bull, che lo ha inserito da anni nel programma junior e da lui il team guidato dal team principal Laurent Mekies (ex ds della Ferrari) si aspetta moltissimo.

Ventenne, nato a Parigi il 28 settembre del 2004, ma di origini algerine, Hadjar ha chiuso al secondo posto il Mondiale di F2 nel 2024, alle spalle di Gabriel Bortoleto. Ha ottenuto quattro vittorie in Stagione, imponendosi in piste prestigiose come Spa, Silverstone e Imola alla guida del team Campos Racing. Red Bull e Racing Bulls lo hanno dunque ritenuto già pronto per poter duellare ad alti livelli e per il debutto nel Circus.

BIOGRAFIA E CARRIERA DI HADJAR

Un debutto chiaramente legato a qualifiche e gare, perché ha già corso quattro volte nelle prove libere tra il 2023 e il 2024, venendo schierato come rookie in ottemperanza al regolamento della F1. Nel 2023 ha guidato infatti l’AlphaTauri (divenuta poi Racing Bulls) in Messico, nello stesso anno si è visto al volante della Red Bull ad Abu Dhabi, e con la stessa vettura è stato riproposto nelle FP1 di Silverstone e ancora ad Abu Dhabi in quest’ultima stagione. Entrato nell’Academy della Red Bull nel 2022, ha già gareggiato nella F4 in Francia e poi nella F3 asiatica, ma soltanto lo scorso anno ha fatto vedere tutto il proprio talento nella seconda stagione della sua carriera in F2.

LE DICHIARAZIONI DI HADJAR E MEKIES

Decisamente emozionato il pilota franco-algerino Hadjar: “Sono molto eccitato, il passaggio in Racing Bulls è un salto enorme per me, la mia famiglia e tutti quelli che hanno creduto in me dall’inizio della mia carriera. Sì, è un sogno che si realizza, lavoro perché diventi realtà da quando ho iniziato nei kart”.

Il team principal Mekies gli fa eco: “Molto bello avere con noi Isack per il 2025, porteremo energie fresche e nuove idee nel team insieme a Tsunoda. Hadjar ha il talento e la tecnica per competere al massimo livello, siamo fiduciosi che saprà adattarsi in fretta alla nuova realtà lasciando subito la sua impronta nel team”.

I VENTI PILOTI DEL MONDIALE 2025

A questo punto sono ufficiali i nomi dei venti piloti che vedremo in pista nella prima gara del 2025. Riepiloghiamoli di seguito. McLaren: Lando Norris (confermato), Oscar Piastri (confermato); Ferrari: Charles Leclerc (confermato), Lewis Hamilton (nuovo); Red Bull: Max Verstappen (confermato), Liam Lawson (nuovo); Mercedes: George Russell (confermato), Kimi Antonelli (nuovo); Aston Martin: Fernando Alonso (confermato), Lance Stroll (confermato); Alpine: Pierre Gasly (confermato), Jack Doohan (nuovo); Haas: Oliver Bearman (nuovo), Esteban Ocon (nuovo); Racing Bulls: Yuki Tsunoda (confermato), Isack Hadjar (nuovo); Williams: Alexander Albon (confermato), Carlos Sainz (nuovo); Kick Sauber: Nico Hulkenberg (nuovo), Gabriel Bortoleto (nuovo).

TUTTE LE GARE DEL MONDIALE 2025

Di seguito il calendario completo del Mondiale: GP Australia (14-16 marzo), GP Cina (21-23 marzo, con Sprint), GP Giappone (4-6 aprile), GP Bahrain (11-13 aprile), GP Arabia Saudita (18-20 aprile), GP Miami (2-4 maggio, con Sprint), GP Emilia Romagna Imola (16-18 maggio), GP Monaco (23-25 maggio), GP Spagna (30 maggio-1 giugno), GP Canada (13-15 giugno), GP Austria (27-29 giugno), GP Gran Bretagna (4-6 luglio), GP Belgio (25-27 luglio, con Sprint), GP Ungheria (1-3 agosto), GP Olanda (29-31 agosto), GP Italia (5-7 settembre), GP Azerbaigian (19-21 settembre), GP Singapore (3-5 ottobre), GP Stati Uniti Austin (17-19 ottobre, con Sprint), GP Città del Messico (24-26 ottobre), GP Brasile (7-9 novembre, con Sprint), GP Las Vegas (20-22 novembre), GP Qatar (28-30 novembre, con Sprint), GP Abu Dhabi (5-7 dicembre).