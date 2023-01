F1, Audi acquisisce una prima quota di minoranza del Gruppo Sauber

La Sauber ufficializza ciò che si conosceva già da tempo, ovvero l’acquisizione di una prima quota di minoranza del Gruppo svizzero di F1 da parte di Audi. Il colosso tedesco prepara l’entrata in scena in F1 del 2026 e rileverà man mano le quote dalla squadra elvetica. L’azienda di Ingolstadt dovrebbe arriva a prendere il 50% nel 2025 per poi diventarne proprietaria nel 2026, quando entrerà in F1.

Il comunicato della Sauber recita: “Il Gruppo Sauber è lieto di annunciare che, come secondo i piani definiti a ottobre 2022, Audi ha acquisito una quota di minoranza del Gruppo a gennaio 2023. Questo è un traguardo importante per l’entrata in F1 di Audi programmata per il 2026, per la quale il Gruppo Sauber sarà partner strategico del brand tedesco”.