LIVE – Giochi Europei Cracovia 2023, tuffi: finale trampolino 3 metri con Tocci e Marsaglia (DIRETTA)

La diretta live della finale maschile dal trampolino 3 metri dei tuffi ai Giochi Europei di Cracovia 2023: ci sono Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, che si sono qualificati rispettivamente per 4° e 5° e andranno a caccia di una medaglia ma soprattutto del pass olimpico, riservato al vincitore della gara. I due azzurri proveranno a giocarsi le loro carte, ma complice la concorrenza agguerrita non potranno sbagliare. Appuntamento alle ore 19 italiane di sabato 24 giugno. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

