Giochi Europei Cracovia 2023: oro per Alice Sotero nel pentathlon

Alice Sotero ha vinto la medaglia d’oro nel pentathlon moderno ai Giochi Europei di Cracovia 2023.L’azzurra era decima al termine della prova di equitazione ed è risalita raccogliendo tantissimi punti nella scherma e nel nuoto, presentandosi alla laser run in testa alla classifica con venti secondi di vantaggio sulle prime inseguitrici. Nella prova finale Sotero non sbaglia e resta in testa per tutti i cinque giri e festeggiando la medaglia d’oro. L’altra azzurra in gara Elena Micheli ha terminato la prova in 11esima posizione.