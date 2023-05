Coni: stabilito un minuto di silenzio per le vittime del maltempo in Emilia

Le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna verranno ricordate anche con gesti simbolico in tutto il mondo dello sport. Infatti, il Presidente del Coni, Giovanni Malagò ha stabilito che le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva dovranno osservare un minuto di silenzio nel corso di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana, per onorare la memoria delle vittime dell’alluvione nella regione Emilia-Romagna. Dalla Serie A alla Terza Categoria nel mondo del calcio, ma non solo: un piccolo gesto, quindi, per dimostrare che lo sport sta vicino alle famiglie delle vittime.