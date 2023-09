Vuelta 2023, pagelle diciottesima tappa: Evenepoel fa tris, per Kuss missione quasi compiuta

Le pagelle della diciottesima tappa della Vuelta 2023, ecco i voti ai protagonisti. Una frazione di montagna, con arrivo in salita, l’ultima fatica per Sepp Kuss che tiene la maglia rossa e incassa l’aiuto di Vingegaard e Roglic: a questo punto, è sua la corsa iberica, anche se sabato c’è l’ultima tappa impegnativa e alla fine nei confronti del danese ci sono appena otto secondi da difendere. Intanto, oggi, a prendersi la scena è ancora una volta un gigantesco Remco Evenepoel, che fa tris e riscatta ampiamente il suo crollo di un giorno che gli è costato la possibilità di lottare per la classifica generale. Di seguito le pagelle.

REMCO EVENEPOEL voto 10 Era il vincitore annunciato di oggi, perché la tappa era praticamente disegnata sulle sue caratteristiche, e così è stato: sbaraglia la concorrenza, e come spesso gli capita vince in solitaria. Eccezionale.

DAMIANO CARUSO voto 9 E’ il più forte degli umani e può bastare, un gran secondo posto per l’esperto siciliano che dunque può archiviare questa Vuelta con un acuto importante.

SEPP KUSS voto 8 E’ a tre tappe da una storica e meritata vittoria della Vuelta: dopo tanto gregariato, ora tocca a lui prendersi le luci dei riflettori e soprattutto avere alfieri che hanno vinto Giro o Tour.

JONAS VINGEGAARD voto 7.5 Fa ritmo per Kuss, lui che ha vinto gli ultimi due Tour, senza alcuna remore: e le dichiarazioni del post tappa dicono tutto, vuol lasciare la vittoria all’americano nonostante gli otto risicati secondi.

JUAN AYUSO ed ENRIC MAS voto 5 Sempre un po’ sulle loro, potrebbero provare entrambi ad attaccarsi a vicenda, ma evidentemente la certezza di una top-5 non è poi così ambita. E potrebbe approfittarne Landa.