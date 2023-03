Ciclismo, Strade Bianche 2023 oggi in tv: orari, diretta tv e streaming

Oggi è il giorno della Strade Bianche 2023, classica toscana giunta alla diciassettesima edizione per quanto riguarda il settore maschile. Grande attesa per una sfida che metterà di fronte alcuni big, come Mathieu van der Poel e Julian Alaphilippe che vogliono avvicinarsi al meglio alla Milano-Sanremo. Alberto Bettiol potrebbe essere la miglior carta in ottica italiana, ma in generale i 63 chilometri sullo sterrato prima di arrivare al traguardo di Siena in Piazza del Campo potrebbero regalare grandi emozioni e sorprese. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.

STRADE BIANCHE 2023: PERCORSO E ALTIMETRIA

STARTLIST E FAVORITI

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della Strade Bianche 2023 è prevista alle ore 11:45, con l’arrivo che è stato programmato tra le 16:15 e le 16:45 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dai corridori. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv su Eurosport dalle 13:50 e su RaiDue dalle 14:00, ma anche in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport.it, Dazn, Sky Go e Discovery+. Sportface vi racconterà la Strade Bianche in diretta con aggiornamenti live, classifiche, pagelle e tanto altro ancora.