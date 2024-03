Ciclismo, Parigi-Nizza 2024: la volata premia de Kleijn, maglia gialla a Pithie

Arvid de Kleijn conquista la seconda tappa della Parigi-Nizza 2024 da Thoiry a Montargis. Volata potente dell’olandese, che prende la scia di Danny Van Poppel e lo salta facilmente, alzando le braccia al cielo per primo sotto al traguardo. Vittoria importante per la squadra svizzera Tudor Pro Cycling Team, formazione continental in cui milita anche Matteo Trentin, fondamentale quest’oggi per portare nelle prime posizioni il suo compagno di squadra in vista della volata. Secondo posto per il neozelandese della Groupama FDJ Laurence Pithie, che sfruttando l’assenza nello sprint di Olav Kooij e i 6″ di abbuono si prende la maglia gialla di leader della classifica generale. Completa il podio di giornata l’olandese della Jayco AlUla Dylan Groenewegen. Quarto posto per Van Poppel davanti a Thijssen e Sam Bennet, mentre il primo italiano è Matteo Sobrero in decima posizione.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA DOPO LA SECONDA TAPPA

Per quanto riguarda la classifica generale arriva dunque il cambio della guardia, con Pedersen e l’ex maglia gialla Kooij che mantengono però lo stesso tempo del leader Pithie. Tra i big guadagna qualche secondo Skjelmose grazie agli abbuoni del traguardo volante, ma la situazione rimane sostanzialmente invariata con Evenepoel e Bernal sempre vicinissimi, separati da soli 2″. La graduatoria è destinata a cambiare domani con la cronosquadre di 27 km di Auxerre.

I RISULTATI DELLA SECONDA TAPPA: