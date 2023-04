Ciclismo, Giro d’Italia 2023: Ciccone non ci sarà, è ancora positivo al Covid-19

Giulio Ciccone non prenderà parte al Giro d’Italia 2023. Il corridore della Trek-Segafredo è infatti ancora positivo al Covid-19 e non riuscirà a recuperare per la partenza di sabato 6 maggio a Fossacesia Marina. “Rinunciare al Giro mi spezza il cuore. Non riesco a trovare altre parole per descrivere i miei sentimenti in questo momento. Avrei affrontato la mia gara preferita dopo il miglior inizio di stagione della mia carriera. Sarei partito da casa, dal mio Abruzzo; un evento storico, anzi unico. Era tutto perfetto e poi… voglio dire, sembra assurdo – ha detto Ciccone – Devo ingoiare un boccone amaro e il pensiero di cosa avrei potuto fare in questo Giro resterà nella mia mente a lungo. D’altra parte, devo ascoltare il mio corpo. Devo recuperare nel migliore dei modi perché la stagione è lunga e il rischio di comprometterla sarebbe troppo alto. È una decisione difficile, ma devo accettare il fatto e guardare oltre. Appena tornerò a correre trasformerò questa delusione in determinazione“.