Ciclismo, Dagnoni: “Giro d’Italia divertente, in tanti daranno battaglia a Pogacar”

Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione italiana ciclismo, ha parlato del prossimo Giro d’Italia a margine di una conferenza stampa che si è svolta oggi a Firenze: “Sarà una gara divertente, in cui ci saranno tanti campioni. Sembra quasi scritto che Pogacar debba avere la maglia rosa fin da subito, ma non potrà fare la corsa che vuole da solo: ci saranno tanti rivali pronti a dargli battaglia“.

Sui corridori italiani, invece: “Purtroppo non abbiamo molti elementi per le corse a tappe, tuttavia ci affidiamo a Ganna per le vittorie di tappa o magari a Milan nelle volata. Poi ci sono altri come Mozzato, Tiberi, Bettiol e Zana che possono crescere come elementi per le corse a tappe. L’unica cosa che manca al ciclismo italiano, che sta attraversando un buon momento, è un grande campione“. Infine, Dagnoni ha concluso: “Il movimento giovanile è in forte crescita. Lo scorso anno abbiamo chiuso al primo posto nel ranking mondiale degli Under 23 e abbiamo avuto ottimi risultati con gli Juniores. Confidiamo in un futuro roseo“.