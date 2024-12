Tensione crescente e scelta disperata per risollevare la squadra dalla crisi di risultati: hanno chiesto l’aiuto allo Special One

Tensione alle stelle, classifica da profondo rosso e Mourinho sull’uscio della porta. Situazione davvero complicata per il club che sabato ha visto ridotte ulteriormente le possibilità di salvare la stagione.

Il Wolverhampton ha perso anche in casa contro l’Ipswich (2-1) quello che era un vero e proprio scontro salvezza ed ora la retrocessione si avvicina ancora di più. La classifica piange, con i Wolves che sono penultimi con appena nove punti conquistati e una serie di quattro sconfitte consecutive che inquieta. Come inquieta sempre di più il nervosismo di cui è vittima la squadra.

Prima contro il West Ham, quindi contro l’Ipswich le partite sono finite con livelli altissimi di tensione, tanto da arrivare allo scontro fisico con gli avversari. È accaduto contro gli Hammers, con Lemina protagonista e punito dal club con l’addio alla fascia da capitano. È successo di nuovo sabato sera con un parapiglia finale che ha fatto capire come la situazione sia ormai al limite del collasso.

Ecco perché domenica mattina è arrivata la decisione di esonerare Gary O’Neil: da giorni si parlava di un suo esonero e l’ora è arrivata, con José Mourinho come sogno del club per provare a ripartire.

Il Wolverhampton prova a tentare Mourinho

L’ex Inter e Roma è attualmente al Fenerbahce, squadra che occupa la seconda posizione in campionato alle spalle del Galatasaray.

Per convincere lo Special One a tornare in Premier League è arrivata una importante offerta economica, rivista anche al rialzo per abbattere le resistenze. Una idea che si poggia anche sulle recenti vicende che hanno riguardato il portoghese che è parso non perfettamente in linea con il proprio club e ha rivolto anche giudizi non lusinghieri sul calcio turco. Una situazione che potrebbe spingerlo verso un ritorno in Premier League, anche se il Wolverhampton non sembra essere una squadra che possa davvero far cadere in tentazione Mourinho.

Un po’ per la storia non da big, un po’ per la condizione in classifica che significherebbe tornare per lottare per evitare la retrocessione. La salvezza attualmente è lontana cinque punti, ma è la condizione della squadra che fa sembrare la missione molto complicata. Chissà se una sfida di questa portata possa fungere da ulteriore stimolo per Mourinho. La Premier League chiama, lo Special One potrebbe tornare in Inghilterra per una nuova missione.