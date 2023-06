Real Madrid, fatta per Bellingham: oltre 100 milioni al Borussia Dortmund

Dovrebbe mancare solo l’ufficialità per quanto riguarda il passaggio di Jude Bellingham dal Borussia Dortmund al Real Madrid. Secondo “The Athletic”, i blancos avrebbero raggiunto un accordo col Borussia Dortmund: il 19enne centrocampista inglese costerà 100 milioni di euro di base fissa più bonus. Contratto di sei anni per il calciatore, che nei prossimi giorni è atteso a Madrid per le visite mediche di rito.