La sfida tra Inter e Napoli rischia di non esaurirsi anche sul mercato: blitz di Beppe Marotta per il giocatore che era già nel mirino azzurro

Napoli e Inter stanno duellando in campionato con la corsa scudetto che “rischia” di essere decisa solo nelle ultime giornate. La serie A di quest’anno non ha un padrone ben definito, gli uomini di Antonio Conte sono primi da diverso tempo ma nelle ultime giornate è stata alquanto altalenante a causa delle diverse defezioni avute. La sensazione è che si andrà avanti così e attenzione al possibile rientro nella lotta di altre squadre. L’Atalanta è sempre lì ad una manciata di punti mentre la Juventus sembra in grande ripresa ed è “solo” a -10 dal primo posto.

Intanto sia nerazzurri che partenopei hanno iniziato a guardarsi intorno in vista della prossima annata quando qualcosa andrà cambiato all’interno della rosa. Per la squadra di Simone Inzaghi è probabile che si debba procedere con una sorta di ricambio generazionale in quanto l’età media è tra le più alte del campionato. Gli azzurri invece avranno bisogno di innesti contando il ritorno nelle coppe europee. E soprattutto la mancata sostituzione di un pezzo da novanta come Kvaratskhelia.

Inter e Napoli rivali anche sul mercato: nuovo obiettivo in comune nel mirino

Chiaramente è in quella zona del campo che De Laurentiis continua a guardarsi intorno con interesse. Nel mirino è finito un giocatore già cercato a gennaio, un discorso magari da riprendere a giugno. Occhio però perché sul fantasista sarebbe finita anche l’Inter con Marotta che lo segue a sua volta da tempo. Ci riferiamo a Dan Ndoye.

L’esterno felsineo era stato visionato già durante l’Europeo, la scorsa estate, dai meneghini. A gennaio non c’era necessità di fare un acquisto sugli esterni, a differenza del Napoli. Gli azzurri, però, hanno dovuto incassare un netto rifiuto da parte del Bologna che non ne ha voluto sapere di cedere uno dei suoi migliori giocatori nel bel mezzo della stagione. In estate il discorso sarà diverso, tutto può succedere. Il Napoli tornerà alla carica ma questa volta dovrà fare i conti con la folta concorrenza dell’Inter e di altre pretendenti in Europa.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Bologna potrebbe chiedere una cifra di almeno 25 milioni di euro. Non è escluso che parta una vera e propria asta per la gioia della dirigenza rossoblù, galvanizzata dalle recenti ottime prestazioni del classe 2000 svizzero sempre più incisivo e decisivo come dimostra la doppietta di venerdì scorso al Torino.