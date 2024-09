Vinicius, il presidente del CdA dell’Al Ahli conferma: “Abbiamo provato ad acquistarlo”

Offerta da centinaia di milioni al Real Madrid e un contratto da quasi un miliardo per il calciatore per cinque anni. Queste erano le cifre che in estate erano state riportate sul possibile acquisto di Vinicius Jr. da parte dell’Al-Ahli. Oggi, Khaled Al-Issa, presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Al Ahli, ha confermato in un’intervista che c’è stato un iniziale tentativo di di ingaggiare Vinicius Jr, una volta che Allan Saint-Maximin partì per il Fenerbahçe. Dato il rifiuto dell’esterno brasiliano di lasciare il Real Madrid, il club saudita ha poi optato per Ivan Toney dopo aver cercato anche Victor Osimhen.

Il leader dell’Al Ahli, nell’intervista a ‘Koora Rotana’, ha commentato il motivo per cui alla fine non si è optato per un esterno per sostituire il francese: “Avevamo il desiderio di portare un grandissimo esterno, Vinicius, ma durante le trattative è successo qualcosa di inaspettato, ovvero che i giocatori sauditi secondo il programma di borse di studio sono diventati professionisti: quindi la priorità è cambiata nell’ingaggio di un attaccante e abbiamo negoziato con Ivan Toney e Victor Osimhen”. Infine, l’inglese è stato quello che si è unito alla squadra saudita.