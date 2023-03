Tabellino Fiorentina-Honved 3-2 dcr, marcatori e gol quarti Torneo di Viareggio 2023

Il tabellino di Fiorentina-Honved 3-2 dcr, match valido per i quarti di finale del Torneo di Viareggio 2023. A Santa Croce sull’Arno, campo Masini, i viola sfidano gli ungheresi per approdare in semifinale. Una partita molto bloccata, in cui sono stati comunque i toscani a collezionare le occasioni più importanti, ma si deve andare dal dischetto, che comunque premia la formazione toscana. Di seguito ecco il tabellino.

FIORENTINA: Tognetti, Maggini, Scuderi (32’ st. Ofoma), Deli (1’ st. Gudelevicius), Saltalamacchia, Elia, Fortini, Ievoli, Caprini (44’ st. Mignani), Da Silva (1’ st. Mendoza), Spaggiari (19’ st. Pitti). A disp.: Dolfi, Leonardelli, Chiesa, Sichi, Renda, Diarra, Sadotti, Italiano. All.: Papalato.

HONVÉD: Gyetvan, Vojtko, Pekar (17’ st. Bezzeg), Kaczvinski, Kis, Kocsis, Polak, Pinter, Simon B. (25’ st. Fabiankovits), Hancz (25’ st. Koszovscsuk), Laszlo (25’ st. Braun). A disp.: Schranko, Atrok, Fabiankovits, Feher, Mihaly, Moery, Zsigmond, Pilter, Toth, Voros. All.: Pinezits.

Arbitro: Giannini di Pontedera.

Note: ammoniti Pekar (H). Pinter (H), Mendoza (F), Vojtko (H), Kocsis (H), Gudelevicius (F), Koszovscsuk (H).

Sequenza rigori: Kaczvinski (H) gol, Mignani (F) gol, Kocsis (H) gol, Gudelevicius (F) gol, Pinter (H) fuori, Mendoza (F) palo, Fabiankovits (H) fuori, Ievoli (F) gol, Bezzeg (H) parato.