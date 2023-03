Tabellino Bologna-Atromitos 4-0, marcatori e gol Viareggio Cup 2023

di Mattia Zucchiatti 3

Il tabellino di Bologna-Atromitos 4-0, match della prima giornata della fase a gironi del Torneo di Viareggio. Tutto facile per i rossoblù che si affidano alle reti di Mazia, autore di una doppietta, al rigore di Busato e al sigillo finale di Oliviero. Buona partenza per il Bologna che concede i primi tre punti in questa prima fase a gruppi. Il Bologna, grazie alla prestazione contro i greci, si candida già a possibile favorita per la finale.

BOLOGNA-ATROMITOS ATHENS 4-0

BOLOGNA: 1 Gasperini; 2 Carretti, 5 Paterlini (83’ 3 Laureana), 4 Crociati, 8 Baroncioni (84’ 9 Goffredi); 15 Menegazzo (78’ 17 Oliverio), 10 Maltoni (83’ 6 Salvi), 7 Corsi (71’ 11 Hodzic); 16 Busato (71’ 19 Bernacci), 18 Mmaee, 14 Mazia (78’ 13 Bellisi).

A disposizione: 12 Franzini.

Allenatore: Magnani

ATROMITOS: 1 Dimos; 3 Koutras (67’ 11 Emmanouil), 4 Stamatoullas, 12 Koromilas, 5 Gjini; 10 Pagonis (55’ 20 Tsampikos), 6 Vamvakousis (78’ 16 Savvas); 19 Bekos (55’ 18 18 Konstantinos P.), 8 Ampartzidis (78’ 14 Spyridon), 7 Bournelis (67’ 2 Konstantinos S.); 9 Tsantilas (46’ 17 Konstantinos T.).

A disposizione: 15 Stylianos.

Allenatore: Petros

Arbitro: Trabucco di Chiavari

Marcatori: 30’, 65’ Mazia (B), 51’ Busato (B), 83’ Oliverio (B)

Ammoniti: Gjini (A), Paterlini (B), Stamatoullas (A)