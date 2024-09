Totti compie 48 anni e si commuove per il messaggio della figlia Isabel

Al ritorno dall’Egitto, dove è stata inaugurata la prima sede africana della Totti Soccer School, Francesco Totti ha festeggiato il suo 48° compleanno insieme ai familiari e agli amici. Come si evince da alcuni video postati sui social, l’ex calciatore della Roma ha spento le candeline, ha cantato “Felicità” di Al Bano e Romina Power al karaoke e si è anche commosso. Sua figlia Isabel è infatti salita su una sedia e, con il microfono in mano, gli ha dedicato un messaggio speciale: “Ti amo papino, sarai sempre con me. Buon compleanno“. Il sorriso di Totti si è quindi trasformato in occhi lucidi e tanta commozione, fino a un tenero abbraccio con la piccola.

“I love you daddy, you will always be with me. Happy Birthday daddy.” ❤️

A wholesome moment between Francesco Totti and his daughter Isabel pic.twitter.com/EqDEU8yldW

— ❤️ (@pure_romanista) September 27, 2024