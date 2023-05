Formazioni ufficiali Cosenza-Brescia, andata playout Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Cosenza e Brescia, sfida valida per la l’andata dei playout di Serie B 2022/2023. Anche quest’anno la compagine calabrese dovrà passare attraverso lo spareggio salvezza se vorrà rimanere nella serie cadetta. A sfidarli questa volta sarà il Brescia, che con un’ottima chiusura di campionato è riuscito a darsi una chance per evitare la retrocessione in Serie C, riuscendo a conquistare un posto in questo playoff grazie ad un incredibile pareggio a Palermo nell’ultima giornata. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di giovedì 25 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI COSENZA-BRESCIA

COSENZA: Micai, Martino, Meroni, Rigione, D’Orazio, Brescianini, Voca, Florenzi, Marras, D’Urso, Nasti.

BRESCIA: Andrenacci, Karacic, Cristana, Mangraviti, Huard, Bisoli, Labojko, Bjorkengren, Listkowski, Aye, Rodriguez