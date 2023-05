Formazioni ufficiali Brescia-Cosenza, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Brescia-Cosenza, sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie B 2022/2023. Scontro salvezza decisivo al Rigamonti, in cui le due squadre daranno il tutto per tutto per conquistare i tre punti. I calabresi hanno tre punti in più degli avversari, ma vista l’agguerrita concorrenza sono vietati passi falsi. Chi avrà la meglio? Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di lunedì 1 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BRESCIA-COSENZA

BRESCIA: Andrenacci, Huard, Aye, Mangraviti, Cistana, Adryan, Jallow, Niemeijer, Labojko, Bjorkengren, Bisoli

A disposizione: Lezzerini, Karacic, Adorni, Van de Looi, Galazzi, Bianchi, Scavone, Muca

Allenatore: Gastaldello

COSENZA: Micai, Brescianini, D’Urso, D’Orazio, Meroni, Vaisanen, Praszelik, Nasti, Martino, Zilli, Voca

A disposizione: Lai, Marson, Rispoli, Rigione, Calò, Kornvig, Finotto, Delic, Venturi, Arioli, Prestianni, Cortinovis

Allenatore: Viali

ARBITRO: Sig. Piccinini Marco di Forlì ASSISTENTI: Sig. Zingarelli Andrea di Siena, Sig. Rocca Domenico di Catanzaro IV UFFICIALE: Sig. Rinaldi Carlo di Bassano del Grappa VAR: Sig. Mazzoleni Paolo Silvio di Bergamo AVAR: Sig. Miele Gianpiero di Nola